Sobe para sete o número de trabalhadores feridos em um desabamento de laje, que estava em construção em edifício no centro de Concórdia. A informação foi levantada pela reportagem da Rádio Aliança, que está no local.



Cinco das vítimas foram levadas para atendimento médico no Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros e Samu. De acordo com informações, todas estariam com ferimentos de média gravidade. Duas apresentaram ferimentos leves, foram atendidas no local pelos socorristas e liberadas em seguida.



De acordo com relatos, pelo menos 14 pessoas estavam no local, no momento em que houve o desabamento. Dessas, sete ficaram feridas. Todos são trabalhadores do local A laje estaria em processo de concretagem na hora do acidente, ocorrida no quarto pavimento de um prédio em construção na esquina das ruas Atalípio Magarinos e Sete de Setembro, proximidades da Unimed.



Diversas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram atendimento às vítimas.

(Com informações do repórter André Krüger)