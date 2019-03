Uma pessoa ficou ferida em uma saída de pista na SC 355, na manhã desta quarta-feira, dia 13. O fato ocorreu por volta das 8h na região de Planalto, interior de concórdia.

Conforme informações, um jovem de 18 anos conduzia o veículo Celta e se dirigia a Concórdia. Segundo o que ele relatou para a equipe de socorro, um caminhão acabou invadindo a pista contraria e para não colidir precisou desviar. Em função da manobra, ele acabou perdendo o controle da direção, rodopiou e colidiu no barranco do outro lado da pista.

O rapaz apresentava algumas escoriações leves e precisou ser encaminhado para atendimento no Pronto Socorro do hospital São Francisco de Concórdia pela equipe do Samu.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)