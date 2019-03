A Rádio Aliança completa hoje 36 anos de atuação junto a comunidade regional, mantendo a tradição e outras características que a consagraram como meio de comunicação, mas sem perder o foco no futuro.



Concebida através do sonho de uma família, lá no início da década de 80, a emissora conquistou o seu espaço ao longo dessas mais de três décadas. Um caminho que foi percorrido até aqui com profissionalismo. Mas ciente de que pode crescer cada vez mais.



Nesse tempo, o jornalismo da Aliança conquistou o seu espaço e respeito na região com sua linha de atuação independente, imparcial e de opinião, sempre indo ao encontro dos anseios da comunidade. Onde o fato acontece, a emissora está presente.

Na programação musical, a Rádio Aliança segue uma linha que visa atender a maior parte do gosto popular. Os gêneros que tocam na emissora são o sertanejo moderno, um pouco de sucessos nacionais, passando por outros estilos como música caipira, gaúcha, banda e programas que retratam a nossa cultura, nos gêneros alemão e italiano.



Os comunicadores fazem jus a um dos lemas da emissora, de ser a rádio que fala a língua do povo. Uma comunicação de compreensão fácil e que gera empatia. Aliás, uma das premissas da Aliança é, além de ser um meio de comunicação, é de ser também a voz da comunidade e fazendo a comunidade comunicar para ela mesma, através de seus colaboradores terceirizados.



Essa, senhoras e senhores, é a Rádio Aliança. Uma empresa que deixa transparecer a sua mais pura essência no dia a dia.



Ao chegar nos seus 36 anos, a Rádio Aliança tem outros desafios no horizonte, a migração para o FM é uma delas. É algo inevitável e que vai acontecer. É questão de mais tempo ou menos tempo. Será uma oportunidade incrível de melhora na qualidade do som e de ir mais longe para ficar mais perto da comunidade. Também deve estar pronto nos próximos dias o novo portal da emissora na internet. Que promete ser algo maior do que um difusor de notícias. Será uma oportunidade a mais de interação com a comunidade, ouvintes e anunciantes.



Ao chegar neste dia 13 de março, temos a certeza que, independe de ser amada ou odiada, ouvida ou não ouvida, famosa ou desconhecida, com Ibope ou sem Ibope, a Rádio Aliança está pavimentando o seu caminho para, pelo menos, mais 36 anos de história a serem escritos.



Ah, um detalhe importante. Os parabéns para a família Aliança não é somente para colaboradores, direção e sócios. Também é para o ouvinte. Cada um que ouve ou acessa o site da emissora passa a ser integrante da família Rádio Aliança. Uma família que cresce a cada dia que passa!!!