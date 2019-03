Prefeitura cita prejuízos em estabelecimentos comerciais, residências e nas estradas do interior.

Prefeito de Lindóia do Sul confirma que vai Decretar Situação de Emergência

O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, deve baixar nesta quarta-feira, dia 13, o Decreto de Situação de Emergência por conta dos prejuízos provocados pelas chuvas durante a terça-feira, dia 13. Os mais de 90 milímetros de precipitação, registrados em poucas horas, provocaram alagamentos e prejuízos em residências e estabelecimentos comerciais na área central e quedas de barreiras em várias localidades do interior.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta quarta-feira, dia 13, o prefeito Genir Loli destaca que o fenômeno é histórico. "Ruas que jamais a gente imaginou que pudesse chegar água estavam com 1,20m profundidade em função do transbordamento do rio".



Os dois rios, Joanino e Engano, saíram do seu leito durante a tarde. Conforme o prefeito Loli, o rio Engano nunca havia saido da sua calha e ontem invadiu residências e até o estádio da cidade.



No interior, Genir Loli afirma que houve várias quedas de barreiras e algumas pontes ou pontilhões foram levados pela força das águas. "Há localidades em que a gente não conseguiu chegar ainda", relata o prefeito.



Além de Lindóia do Sul, a chuvarada de terça-feira provocou transtornos em Seara, Irani e Ipumirim.