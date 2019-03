Exatamente no dia em que a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon completou 80 anos de fundação, nesta terça-feira (12), grande parte da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Concórdia foi destinada ao reconhecimento para quem faz parte da história. Edno Gonçalves (PDT) é o proponente da homenagem à instituição de ensino, que lotou o plenário do Legislativo.

A solenidade foi realizada durante o Grande Expediente, quando várias autoridades foram chamadas à composição da mesa oficial. Na plateia, professores, alunos, funcionários e gente que já deixou o nome cravado na história do Olavo. Discursos carregados de emoção e de lembranças marcaram a sessão.

Uma das presenças mais ilustres da noite foi de Gladis Rigon, viúva do saudoso Olavo Rigon, que dá nome à escola octogenária. Ela também recebeu homenagem especial dos servidores da instituição pelo papel que representa junto à educação e à comunidade.

A diretora da escola, Adriane Cambri Ferri, recebeu a placa de homenagem ao colégio da Câmara de Vereadores, entregue pelo presidente do Legislativo, Mauro Fretta e pelo vereador Edno Gonçalves.

Outros nomes importantes também tiveram o reconhecimento destacado. Entre eles: Nestor Scheibe, professor da escola Olavo; Mercildes Theodoro Rodio, ex-professora da escola; Sérgio Righi, professor e ex-diretor; Egon Sganzerla, atual aluno; Neri Antonio Zanferrari, ex-professor; Raul Adolfo Kussler, ex-aluno; Jhonatan Del Posso, ex-aluno; Jair Ghidorsi (in memorian), ex-professor.

E claro que professores e servidores não poderiam ficar de fora. Todos os presentes receberam uma singela homenagem das mãos dos vereadores, que reforçaram o agradecimento da comunidade pelos serviços prestados.

80 anos

Fundado em 12 de março de 1939 como Escola São José, o colégio iniciou ofertando apenas o curso primário. Ao longo dos anos, a grade curricular foi aumentando, a estrutura foi estadualizada e, em 1983, passou a denominar-se Colégio Estadual Professor Olavo Cecco Rigon, em homenagem a um gaúcho que fixou residência em Concórdia, onde abriu um escritório de advocacia e prestou diversos relevantes serviços à comunidade.

Moção de apelo

Também junto às homenagens, alguns discursos trouxeram palavras de reivindicação por melhorias na estrutura do Olavo. Uma moção de autoria do vereador Edno Gonçalves, que a inda poderá ser subscrita pelos demais legisladores, pede o envio de um documento ao governador Carlos Moises da Silva e ao secretário estadual de Educação, Natalino Uggioni, pedindo providências urgentes quanto á reforma da escola, para que a mesma possa continuar a atender a demanda e o anseio da comunidade escolar.

No documento, o vereador considera que a escola é uma das mais antigas da cidade e da região e com um número significante de alunos e que estaria há 10 anos sem reformas. Gonçalves também cita o fato de que “a escola se encontra em péssimas condições de funcionamento colocando em risco a integridade dos alunos e servidores pois a mesma encontra-se com fios elétricos expostos, infiltrações, banheiros deteriorados”.

O vereador também cita que “foi anunciado pelo antigo governo do estado um recurso no valor de aproximadamente R$ 5.000.000,00 para reforma da escola através do programa Pacto por Santa Catarina e que até o presente momento não existe nenhum projeto para a reforma e nem recurso disponível e que não há previsão da Secretaria de Educação para tal ação”.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom Câmara de Vereadores)