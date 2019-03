Foram divulgados os nomes das vítimas da colisão entre dois veículos que deixou duas vítimas fatais no começo da noite desta terça-feira, dia 12, na SC 283. As duas pessoas que faleceram são mãe e filho, Neudi e Nelsi Waslavick. Eles estavam no Voyage, placas de Seara. Também estavam no carro Lauro Waslavick e Elaine Grando Waslavick, que ficaram gravemente feridos e foram conduzidos para o Hospital São Francisco de Concórdia.

No Pálio, também de Seara, estava somente a motorista, Andressa Weber, que foi levada para o Hospital São Roque de Seara, com ferimentos aparentemente leves.