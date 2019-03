A Associação Atlética Universitária começou o Sul-Centro Americano de Handebol Feminino com o pé direito. O time concordiense ganhou do Club Vieux Gallois, do Chile, pelo placar de 49 a 7. A partida marcou a estreia do time do técnico Alexandre Schneider na competição, que é em Concórdia.



Demais resultados:

Club Manuel Dorrego 19 x 21 São Bernardo

Club Ferro Carril 17 x 22 Scuola Italiana Di Montevideo

Nesta quarta-feira:

15h30: São Bernardo x Ferro Carril

17h30: Club Vieux x Club Manuel Dorrego

19h30: Concórdia x Scuola Italiana Montevideo