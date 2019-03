Bombeiros de Catanduvas e Samu, atenderam a um acidente de trânsito por volta das 16h40 desta terça-feira (12), na SC 355 nas proximidades de Jaborá.

A colisão frontal envolveu um Renault Sandero com placas de Jaborá, ocupado apenas pelo condutor de iniciais V.P que não se feriu. O outro veículo é um Celta com placas de Fortaleza/CE, ocupado apenas pela condutora de 35 anos que não se feriu com gravidade, sendo conduzida pelo Samu ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba.

Chovia no momento do acidente. A Polícia Militar orientou o trânsito no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária Estadual.

(Fonte: Blog Paulo Gonçalves)