Fato aconteceu nas proximidades do trevo de acesso a Itá, no começo da noite desta terça-feira.

Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo um Palio e um Voyage, ambos com placas de Seara, na noite desta terça-feira, dia 12. O fato ocorreu na SC 283, próximo ao trevo de acesso ao município de Itá. A condutora do Palio foi conduzida ao hospital de Seara por um caminhoneiro que passava pelo local, segundo informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança. Ela relatava bastante dores no peito. A identidade da condutora não foi informada.



No Voyage estavam quatro pessoas. O motorista e uma das caroneiras que estava no banco de trás foram a óbito no local do acidente. Já as outras duas pessoas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital São Francisco de Concórdia.



Atenderam a ocorrência os Bombeiros Voluntários de Concórdia e Arabutã, Bombeiros Militares de Seara e Samu de Concórdia.



A Polícia Militar Rodoviária esta no local para realizar os levantamentos do acidente. As duas pista estão interditas para o atendimento desta ocorrência e longos filas se formaram nos dois sentido da SC 283.

(Com informações do repórter André Krüger).