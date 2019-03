Nesta segunda-feira (11), mais 32 municípios catarinenses iniciam a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico. O processo de revisão do eleitorado já estava acontecendo em 55 cidades de Santa Catarina, com comparecimento obrigatório dos eleitores. Em 2019, a previsão é que 122 municípios sejam revisados em todo o estado e 350 mil eleitores compareçam aos cartórios eleitorais. Quem não comparecer até a data final fixada, terá o título cancelado.

As cidades que passam pela revisão são: Brunópolis (7ª Zona Eleitoral), Alto Bela Vista e Peritiba (9ª ZE), Guatambú (35ª ZE), Bandeirante (45ª ZE), Águas Frias (66ª ZE), Aurora (102ª ZE), Schroeder (17ª ZE), Catanduvas (18ª ZE), Vitor Meireles (14ª ZE), Pedras Grandes e Treze de Maio (33ª ZE), Arroio Trinta e Iomerê (36ª ZE), Itaiópolis (38ª ZE), Grão-Pará e Rio Fortuna (44ª ZE), Mirim doce e Rio do Campo (46ª ZE), Ibicaré e Treze Tílias (47ª ZE), Santa Cecília (51ª ZE), Atalanta (57ª ZE), São João do Oeste e Tunápolis (65ª ZE), Bom Jesus do Oeste, Modelo, Serra Alta e Sul Brasil (83ª ZE), São Martinho (99ª ZE), Otacílio Costa (93ª ZE) e Anita Garibaldi (52ª ZE). A partir do dia 18 de março, as cidades de Morro Grande e Timbé do Sul (42ª ZE) também entram em processo de revisão. Os eleitores desses municípios podem agendar o atendimento pelo site do TRESC.

Cada município possui um cronograma específico, com prazos durante os quais os eleitores devem comparecer aos locais designados, apresentando seus documentos pessoais e comprovante de vínculo eleitoral. Confira aqui no site do TRESC. Comprovado o vínculo com o município, o cadastro será atualizado, com a coleta de fotos, digitais e assinatura do eleitor, compondo o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral.

A cidade de Matos Costa encerra o processo de revisão já no final de março (29). Além dos municípios com revisão do eleitorado, todos os demais cartórios eleitorais de Santa Catarina já estão realizando o cadastramento biométrico, com o comparecimento espontâneo do eleitor.

Para evitar filas, tanto no processo de revisão quanto na biometria ordinária, o eleitor pode agendar o seu comparecimento pela internet ou pelo telefone 0800 647 3888.



Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone acima ou pelo formulário de Serviço de Informação ao Cidadão.



(Fonte: Suelen Rocha/Assessoria de Comunicação Social do TRE-SC)