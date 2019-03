Lindóia do Sul também sofre com os efeitos da chuvarada

Além de Seara, o município de Lindóia do Sul também sofreu com as chuvas desta terça-feira, dia 12. O grande volume de água fez com que o rio Joaninha saísse do seu leito normal, alagando algumas ruas na área central do município.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão monitorando o ponto mais crítico, na rua 29 de Julho, no centro, rua da Paz e algumas vias no bairro Amizade, Travessa Tomazoni, onde algumas residências foram alagadas.



Uma queda de barreira ocorreu na rodovia entre Lindóia e Irani.

(Com informações do repórter André Krüger)