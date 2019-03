Moradores do Distrito de Tamanduá participaram nesta segunda-feira (12) da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Concórdia. Mesmo com a chuva forte que caiu no município, alagando diversos pontos no Centro e nos bairros, dezenas de pessoas daquela localidade fizeram questão de acompanhar os debates e as cobranças feitas em plenário.

Um dos requerimentos aprovados, que causou a mais extensa troca de ideias entre os legisladores, diz respeito ao agendamento de uma reunião do Executivo com a comunidade do Distrito para debater obras e ações. O documento é assinado pelos vereadores Closmar Zagonel (MDB), Mauro Fretta (PSB) e Evandro Pegoraro (PT).

Zagonel citou em tribuna a importância que o distrito tem ao movimento econômico do município, dados que também foram solicitados à administração pelo vereador por meio do Pedido de Informação numero 27/19. “Depois que tiver os dados oficiais em mãos, devemos promover mais debates, além de uma reunião com Executivo para debater obras e investimentos de maneira clara e transparente para o Distrito”, defende.

O emedebista falou ainda sobre o potencial desenvolvimento daquela região, além das empresas importantes instaladas no local, como a Viero Móveis, que hoje emprega mais de 700 trabalhadores. “Tem também uma produção agrícola muito forte. Tamanduá é maior em população do que muitos municípios do Alto Uruguai catarinense e merece a devida importância”.

Também sobre o assunto, o vereador Mauro Fretta disse manter conversas constantes com as lideranças daquela comunidade e fazer visitas ao distrito. “O distrito de Tamanduá passou de calmo, com base rural, para um distrito industrial. Temos uma das maiores empresas da cidade naquele local, que é a Viero Móveis. Isso gera desenvolvimento e também algumas necessidades”, frisa.

Na lista das demandas, Fretta cita a iluminação dos passeios públicos, alargamento das vias, melhorias na tubulação, canalização das águas e também melhor estrutura às famílias que precisam deixar as crianças no Centro Municipal de Educação Infantil.

Outro autor do requerimento, Evandro Pegoraro apontou ainda a necessidade de correção no leito do rio, construção de um parque infantil, melhorias no cemitério daquela localidade e estudo de adequação do trevo na área central. “Se reunir para discutir as questões da comunidade é cidadania. Tamanduá está pedindo para que se façam ações lá”, afirma.

Reuniões estariam previstas

Líder do governo na Câmara, o vereador Fabiano Caitano (PSDB) parabenizou a organização da comunidade de Tamanduá e disse que a administração municipal já prevê um roteiro de reuniões nas comunidades, inclusive em Tamanduá. “Já temos um roteiro de ir a todos os distritos do município para ouvir as demandas, levando o que tem de orçamento para ser investido ali”, adianta.

Dinheiro em caixa

Também em defesa da comunidade, o vereador Edno Gonçalves (PDT) falou sobre o dinheiro que a administração municipal mantem em caixa, na ordem de R$ 19 milhões, conforme apresentado por membros da Secretaria Municipal de Finanças em audiência pública na Câmara. “Temos que manter as cobranças. A prefeitura tem dinheiro em caixa e poderia beneficiar as comunidades, pois muitas hoje estão esquecidas”, diz, citando ainda a necessidade de cobrar o Estado para revitalização urgente na SC-390, que liga o Distrito ao Centro do município.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)