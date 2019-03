Com o objetivo de fomentar as empresas do setor da moda a CDL Concórdia e Prefeitura realizam nos dias 28,29 e 30 de março no Ginásio da Ser Sadia a 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios.

O evento que conta com a participação de mais de 30 empresas vem sendo organizado com muito empenho. A ideia dos organizadores é de reunir mais de 15 mil visitantes e gerar bons negócios aos expositores que devem oferecer centenas de peças com preços bem convidativos que devem chegar até 70% de desconto.

O presidente da entidade de classe lojista e empresarial, Rogério Cecchin, pontua a parceria com o poder público e as empresas patrocinadoras Sicoob Crediauc e Unimed Concórdia. “Mais uma vez contamos com a parceria da administração municipal, esse trabalho em conjunto em diferentes frentes fortalece as ações que são em benefício das empresas da cidade. Os empresários estão confiantes com o momento e os clientes mais otimistas o que deve refletir positivamente nas vendas do Bazar”.

As empresas estarão divididas em 50 espaços, no local ainda pontos de alimentação e estacionamento. Moda feminina, masculina, infantil, plus size e fitness. A entrada no Bazar é gratuita e começa oficialmente na quinta-feira (28/03), às 13h30min e segue até às 22h, na sexta-feira (29/03) o horário de funcionamento é o mesmo, no terceiro e último no sábado (30/03) os portões de visitação estarão abertos a partir das 9h e fecham às 17h para o público.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)