Após muita tensão, após de mais de três horas, chegou ao fim a tensão vivida por moradores da cidade de Vargeão nesta terça-feira (12). Isso pois o Gerente da agência, em um momento de descuido do assaltante conseguiu lhe tomar a arma abrir a porta e chamar pela polícia que agiu rapidamente invadindo a agência e rendendo o assaltante. No desfecho da ocorrência três reféns estavam no interior da agência, sendo o gerente e mais duas funcionárias. Dois reféns foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. O ladrão preso foi levado à Delegacia para as providências cabíveis e posterior condução ao Presídio de Xanxerê. Atuaram na operação unidades da PM de toda a região da 4ª Cia da PM de Xanxerê, incluindo o Tático (PPT), Polícia Civil, DIC de Xanxerê e SaerFron além do Corpo de Bombeiros de Faxinal dos Guedes.

(Fonte: Ronda Policial)