O Centro de treinamento do Galo do Oeste vai sair do papel, na última semana foram aprovados todos os projetos arquitetônicos na Prefeitura de Concórdia e agora segue em aprovação em Brasília seguindo os tramites legais para assim que aprovado o clube iniciar a captação de recursos através do imposto de renda.

O Centro de Treinamento possuirá uma área de 70.884,91m² no Bairro Fragosos e contará com 1 mini estádio com capacidade para 4.500 torcedores, 2 campos oficiais para treinamento e um campo society, além de alojamento para a equipe profissional (30 atletas) e base (44 atletas). A estrutura possuirá refeitório, sala de jogos, sala de vídeo, departamento médico, academia, sala de imprensa, e contará com um prédio administrativo onde haverá os demais departamentos do clube e também a loja oficial do clube.

O CT será um marco histórico para o CAC, com a nova estrutura o trabalho de formação de atletas ganhará ainda mais força, e será possível a curto prazo se tornar um clube ainda mais respeitado no estado e no país.

Uma vez aprovado o projeto, o CAC estará autorizado a captar recursos junto a pessoas físicas e a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, que se beneficiarão com a dedução do imposto de renda, as pessoas físicas que contribuírem com projetos desportivos ou paradesportivos poderão deduzir até 6% do imposto de renda, enquanto as pessoas jurídicas poderão deduzir até 4% do tributo devido.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)