Um assalto à agência Sicoob Valcredi Sul está em andamento no município de Vargeão. Funcionários estão sendo feito reféns dentro da cooperativa de crédito. Guarnições da Polícia Militar de toda a região foram mobilizadas para o local e policiais já negociam com os criminosos.





De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Oeste Mais, um dos funcionários teria sido rendido na própria casa e conduzido pelos bandidos até a agência, onde o assalto está em andamento. A Valcredi em Vargeão fica na esquina da Rua Vicente Sponchiado com a 07 de Setembro, no Centro da cidade.

Ainda não há informações precisas sobre quantos funcionários estão sendo feito reféns e quantos criminosos estão envolvidos no assalto. Também há suspeita de que membros da quadrilha estejam nas redondezas para dar cobertura à ação.





Vários policiais de municípios da região já se mobilizam em torno da ocorrência. Um militar inclusive está na Prefeitura de Vargeão para tentar contato telefônico com um dos bandidos. Um helicóptero do Saer também deslocou de Chapecó para dar apoio na ocorrência.





Mais informações a qualquer momento.

(Fonte: Oeste Mais)