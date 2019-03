Situações mais complicadas foram registradas no Loteamento Horizonte e bairro Arvoredo.

Dezesseis ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia durante a chuvarada, registrada entre o fim da tarde e início da noite de segunda-feira, dia 11. Várias ruas centrais de Concórdia ficaram alagadas, mais pela enxurrada que não foi absorvida pelas bocas de lobo em trechos da Carlos Gomes, Dr Maruri e na Domingos Machado de Lima, a enxurrada fez com que o volume de água do rio dos Queimados subisse e invadisse um estabelecimento comercial. A garagem da prefeitura de Concórdia também foi invadida pelas águas do Lageado Sabão.



A enxurrada também trouxe problemas no loteamento Horizonte e no bairro Arvoredo, que danificou ruas e derrubou pelo menos dois muros de residências.



Houve quedas de barreiras no Santa Cruz, no loteamento Sintrial, na Leônidas Fávero e na SC 283, um pouco acima do trevo de acesso ao bairro Natureza.