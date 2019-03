Uma pessoa ficou levemente ferida em um capotamento de veículo na área central de Concórdia. O fato aconteceu na Senador Attilio Fontana, subida para o bairro Santa Cruz. O acidente aconteceu durante a forte chuva e o motorista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzido para avaliação médica no Hospital São Francisco.



De acordo com informações, o motorista do veículo Fox, placas de Concórdia, subia pela rua Rech. Possivelmente por causa da enxurrada, ele perdeu o controle do carro e caiu sobre a Attilio Fontana. Por sorte ele não atingiu nenhum outro veículo que por ventura pudesse estar passando pelo local.

(Com informações do repórter André Krüger).