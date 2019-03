Inicia nesta terça (12) no Centro de Eventos em Concórdia/SC o I Campeonato de Handebol Sul-Centro Americano Feminino.

Concórdia é a Capital Sul-Americana do Handebol

Na tarde desta segunda, representantes da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Federação Internacional de Handebol (IHF), e membros da AAU UnC Concórdia, anfitriã do evento, reuniram-se no Centro de Eventos, local onde acontecerão as disputas, para acertar os últimos detalhes.

Salvio Sedrez, da CBHb, diz que se surpreendeu com o que encontrou: “Os últimos detalhes estão sendo ajustados. Mas está tudo muito bonito e a impressão neste primeiro momento foi muito boa. Levando isso em consideração, já dá para saber que a competição será um sucesso e, ao final de tudo, temos a certeza de fechar este evento com chave de ouro”.

Alexandre Schneider, técnico da equipe anfitriã, ressaltou que sabia da responsabilidade de realizar uma competição com esta envergadura.



“Agora com a supervisão e aprovação dos espaços do Centro de Eventos pelo representante da Confederação, podemos respirar mais tranquilamente no que diz respeito a estrutura oferecida”.

Na manhã desta terça, às 09h, acontece o Congresso Técnico para acertar os detalhes da competição, entre eles o horário dos jogos.



Pensando no torcedor concordiense que trabalha até às 19h, o técnico da AAU irá solicitar para que os jogos iniciem trinta minutos do que está marcado até o momento.



Se for aceito, as partidas serão realizadas às 15h30, 17h30 e 19h30.

O técnico concordiense assumiu que agora a expectativa fica por conta da estreia da equipe.

“Nossa segunda ansiedade é com nosso elenco que estará em quadra amanhã a noite. Esperamos que elas valorizem o esforço de todos em realizar este campeonato aqui em Concórdia e que possam fazer uma boa competição. E tenho certeza que será uma grande competição, com um nível técnico muito alto, nós vamos precisar muito do nosso torcedor.

E que possamos ter sucesso, não só no que diz respeito a organização, mas, também em relação ao resultado, conquistando essa tão sonhada vaga para o campeonato mundial”.



Os jogos desta terça serão os seguintes:



Club Manuel Dorrego (ARG) x UNIP/São Bernardo (BRA)

Club Ferro Carril Oeste (ARG) x Scuola Italiana di Montevideo (URU)

AAU Concórdia (BRA) x Club Vieux Gaulois (CHI)

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)