A Prefeitura de Concórdia, por meio do Fundo Municipal de Saúde, fez o repasse de R$107.970,78 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, nesta segunda-feira, 11 de março. No dia 25 do mês passado, a Administração já havia repassado outro montante, no valor de R$ 208 mil, oriundos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA. O incentivo à entidade já ultrapassa os R$ 315 mil.



A assinatura ocorreu no auditório da entidade com a presença do prefeito Rogério Pacheco, secretário de Saúde, Sidinei Schimdt, diretor administrativo de saúde, Geovani Bedin, presidente da APAE, Mauro Krohn, além dos alunos, pais e funcionários da APAE. Em seu pronunciamento, o prefeito Rogério Pacheco destacou a importância desta parceria entre entidade e poder público “me sinto feliz e cumpro o meu papel, não só como gestor, mas como cidadão, em colaborar com uma entidade que presta relevante serviço para a sociedade concordiense”, afirma Pacheco.



A APAE tem recebido, nos últimos anos, um considerável aumento nos repasses concedidos pela Administração Municipal. Em 2016 a entidade recebeu pouco mais de R$ 59 mil, valor que praticamente dobrou no ano seguinte, R$ 102 mil em 2017, e que cresce a cada ano, sendo que em 2018 foram R$210 mil e este ano já ultrapassa R$ 315 mil.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Câmara de Vereadores)