Duas pessoas foram detidas por embriaguez ao volante durante o fim de semana na região. Um dos casos ocorreu no município de Seara, após saída de pista, seguida de capotamento de veículo na tarde do domingo, dia 10, na SC 283. Esse fato foi informado pela Rádio Aliança e atendido pela Polícia Militar Rodoviária, que constatou a embriaguez do motorista do carro.



O segundo fato foi na área central de Concórdia, quando a Polícia Militar Rodoviária abordou um motociclista, que teria furado o sinal vermelho. Durante o trabalho de averiguação, foi constatada a embriaguez do condutor.



Nos dois casos, os condutores foram levados para a Central de Polícia Civil de Concórdia para os procedimentos cabíveis.



(com informações do repórter André Krüger).