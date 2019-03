Corpo de ganês, que morreu em colisão entre carro e van no sábado, dia 13, permanece no IML de Passo Fundo.

Parte das vítimas fatais dos acidentes de trânsito que aconteceram durante o fim de semana serão sepultadas nesta segunda-feira, dia 11.



Na manhã de hoje, às 10h30, aconteceu o sepultamento do empresário Ronei Dallegrave, 49 anos, que morreu durante colisão entre dois caminhões na BR 153, no município de General Carneiro, no Paraná, no começo da manhã do domingo, dia 10. O enterro foi no cemitério de Linha São Paulo.



Já Guilherme da Silva, 27 anos, motociclista envolvido em acidente com três mortes na tarde do domingo, dia 10, em Irani, será enterrado às 15h no Cemitério Parque Concórdia. Ele estava na motocicleta, placa de Concórdia, que colidiu contra um GM Corsa, de Irani, na BR 153. Além do condutor da moto, também morreram os passageiros do veículo, Miguel Alves e Marli Vitorino, ambos com 44 anos de idade. Esses dois residiam em Sede Brum em Concórdia, onde trabalhavam em uma indústria ervateira. O sepultamento deles será durante a tarde no município de Lindóia do Sul, onde os corpos estão sendo velados.



Por fim, permanece no Instituto Médico Legal de Passo Fundo o corpo de Haki Unas Uwuso, de 23 anos, que morreu em uma colisão entre um GM Celta e uma Van, na manhã do sábado, dia nove. O acidente aconteceu entre os municípios gaúchos de Erebango e Getúlio Vargas. Diferente do informado, Uwuso era de Gana, não do Senegal. Morava em Concórdia, no Distrito de Santo Antônio. Ele dirigia o veículo Celta.



Conforme apurado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, ainda é aguardada finalização dos trâmites burocráticos para a liberação do corpo. Um parente da vítima estaria vindo da África para acompanhar o processo, que deve ser encerrado até a quarta-feira desta semana. O sepultamento de Haki Unas Uwuso deverá ser no Cemitério Municipal de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).