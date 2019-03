Ossada humana é encontrada no interior de Catanduvas

Uma ossada humana foi localizada na noite deste domingo (10) no interior do município de Catanduvas. Segundo as informações, os restos mortais estavam em uma área de mata fechada na comunidade de Linha Jacutinga. A Polícia Militar, após receber informações, por volta das 20h30min, foi ao ponto indicado e confirmou a situação.

O local foi isolado para a o trabalho da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias (IGP). Há suspeita de que a ossada seja de um homem com registro de desaparecimento há cerca de um ano e meio no município. Contudo, somente a perícia vai poder precisar a identidade da vítima e a causa da morte.

(Fonte: Michel Teixeira Notícias)