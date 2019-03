Após denúncias de que ocorria o comércio de drogas, os policiais passaram a monitorar a residência e constataram uma grande movimentação de pessoas e veículos no local. Algumas chegaram ser abordadas e foi possível constatar que estavam sob posse de pequenas quantias de drogas, todas com a mesma embalagem. Foram lavrados termos circunstanciados, orientadas e liberadas.



Neste sentido, a Polícia Militar se aproximou da residência e fez a abordagem de um homem que saia do local. Outro masculino ao visualizar a presença da PM, pulou a janela da casa e embrenhou-se na mata. Uma terceira pessoa que estava no interior da residência também foi abordada e identificou-se como proprietária.



Durante as buscas foram localizados no interior da casa, um cano de PVC com 90 buchas de cocaína e R$ 1444,00, em espécie, além de quatro porções de maconha, totalizando 126,2 gramas.



A mulher de iniciais A.B., confirmou ser a proprietária da droga e foi presa em flagrante.



Ela e todos os objetos localizados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Concórdia para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar)