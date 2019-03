Três pessoas morreram em uma violenta colisão entre carro e moto. O fato aconteceu na tarde deste domingo, dia 10, na BR 153, em Irani, nas proximidades do Posto Delta. Envolveram-se uma motocicleta, placa de Concórdia e um GM Corsa, placas de Irani.



Conforme informações apuradas pela equipe de jornalismo da Rádio Aliança, no local, as vítimas fatais são o condutor da moto, de iniciais G. da S, que seria trabalhador de uma empresa de gerenciamento de risco em Concórdia. Os outros dois óbitos são de ocupantes do veículo, sendo passageiros. Um homem, de iniciais M.A, que estava no banco da frente e uma mulher, M.V, no banco de trás. O motorista foi socorrido consciente e encaminhado para o Hospital São Francisco de Concórdia.

Equipes dos bombeiros voluntários de Concórdia e Irani foram deslocados para dar apoio nesta ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)