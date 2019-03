O Sebrae/SC e a Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) promovem a partir desta segunda-feira (11), das 8 às 18 horas, na sede da Co. House, o Empretec – um dos maiores programas de empreendedorismo do mundo. A iniciativa tem por objetivo potencializar o perfil empreendedor com o desenvolvimento de características para melhoria do desempenho empresarial, seja para planejar, buscar informações ou estabelecer metas, visando a segurança na tomada de decisões, ampliação da rede e visão de oportunidades. As atividades seguem até sábado (16).



O Empretec possui metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e é destinado para quem deseja empreender, quem possui negócios em andamento e para gestores e líderes de empresas que desejam desenvolver competências empreendedoras.



Informações e inscrições pelos telefones (49) 3442 0867 ou (49) 9 9964 7456.

(Fonte: MB Comunicação)