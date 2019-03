O Senai Concórdia está com inscrições abertas para o curso de Técnico em Informática. Com duração de dois anos, o início está previsto para a próxima segunda, dia 11 de março 2019. As aulas presenciais acontecem de segunda a quinta-feira, no período noturno. Para os interessados o curso vai abordar quatro 4 eixos principais: Manutenção de Computadores; Manutenção de Dispositivos Móveis (Celulares/tablets); Redes de Computadores e Programação Desktop.

Com o curso, o aluno estará capacitado para atuar na manutenção de computadores, notebooks e dispositivos móveis (celulares), configuração de equipamentos de rede e internet e realizar configuração e instalação de sistemas operacionais. O estudante poderá trabalhar em empresas de manutenção e prestação de serviços em informática, empresas de telecomunicação/internet ou trabalhando com freelancer/autônomo. Trata-se de uma área de grande crescimento e que necessita cada dia mais de profissionais habilitados.

O Curso Técnico em Informática do Senai Concórdia atende a uma necessidade decorrente do crescimento da área de tecnologia. Essa nova realidade requer mais processamento, maior acesso a rede de dados, seja em computadores, notebooks ou smartphones. Porém, todo esse crescimento necessita de profissionais técnicos treinados e capacitados para manter o bom funcionamento desses equipamentos. Para se inscrever ou saber mais detalhes sobre o curso de Técnico em Informática o aluno pode ligar para o Senai no telefone 3441-4400 ou ir diretamente à unidade, localizada no bairro São Cristóvão, próximo ao Imperial Supermercado.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) tem como objetivo estimular a inovação industrial por meio da educação, consultoria, pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos que são decisivos para a competitividade das empresas do Estado e do Brasil. É um dos cincos maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina e reconhecido como modelo de educação profissional, pela qualidade dos serviços que promove e pela aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que capacitam profissionais em cursos presenciais e a distância, formando trabalhadores aptos a contribuir para o desenvolvimento da indústria.

(Fonte: PG Comunicação)