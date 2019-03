AEP Termas de Piratuba e AGN Capinzal fizeram a final da Copa dos Campeões na noite de sábado, dia 09, no Ginásio Diletão em Capinzal. O time capinzalense ficou com o título ao vencer o jogo por 5 a 2.





O primeiro tempo foi equilibrado. A AGN saiu na frente, mas a AEP empatou e os times foram para o vestiário com o 1 a 1 no placar. Na segunda etapa o time do técnico Fininho voltou melhor e conseguiu ampliar. A AGN fez mais três gols e anotou 4 a 1 no marcador. Os comandados do técnico Serginho tentaram uma reação e descontaram. A AEP também tentou ir pra cima utilizando o goleiro linha, mas, acabou sofrendo mais um, fixando o 5 a 2 no placar.





O técnico Serginho destacou a luta da AEP e elogiou a postura do adversário. “No segundo tempo o time da AGN teve uma postura melhor e isso fez a diferença. Foi um bom jogo, claro que queríamos a vitória, lutamos pra isso, mas não foi possível. Também viemos com desfalques importantes, mas é o início da temporada ainda, vamos seguir trabalhando”, ressaltou.





No primeiro jogo, realizado em Piratuba, o placar foi de 4 a 4. Na partida o goleiro Dudu foi expulso. Além dele, a AEP também foi para a disputa final com outros desfalques. Kliver, Guilherme e Gelson estão machucados. Clítor e Esquerda até ficaram à disposição do técnico, mas estão se recuperando de lesão.





Sequência



A AEP Termas já tem outros compromissos em março e vai seguir com o calendário intenso. O time inicia a Copa SC no dia 20, jogando em Catanduvas e no dia 23 joga em casa, contra Palmitos, também pela Copa.

(Fonte: Cristiano Mortari /Ascom AEP)