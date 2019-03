Mais um caminhoneiro morreu na BR 153 na região de General Carneiro. O acidente ocorreu neste domingo, 10 de março, no Km 511.

O acidente ocorreu às 7h no Km 511 da BR 153, na região de General Carneiro, onde envolveu um caminhão Scania com placa de Horizonte (CE), e um caminhão VW e infelizmente o condutor do caminhão VW veio a óbito no local. Conforme informações, o motorista desse veículo é um empresário do município de Concórdia. A identidade ainda não foi confirmada.

As equipes do Corpo de Bombeiros de General Carneiro como da Ambulância da Prefeitura da cidade foram acionadas para o local, onde fizeram a retirado do condutor das ferragens e o local foi isolado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para a devida providência e em seguida acionada a viatura do Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória, para o recolhimento e identificação do caminhoneiro e a comunicação a família.

No momento do acidente choveu a na região de General Carneiro e não está descartada a possibilidade de uma aquaplanagem na via.

(Rádio Coméia - União da Vitória)