Um incêndio, que destruiu parcialmente em ônibus, na foi registrado na manhã deste domingo, dia 10, na SC 283 em Concórdia. O fato ocorreu por volta das 11h no bairro Fragosos, em frente à empresa Kerber Mix. O coletivo, com placas de Curitiba, Paraná, estava com 37 passageiros, todos turistas. Ninguém ficou ferido.

O motorista do coletivo informou ao jornalismo da Rádio Aliança que, ao perceber o incêndio, parou o coletivo ao lado da rodovia. Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para o controle das chamas. O incêndio foi na parte traseira do veículo.

O ônibus era ocupado por turistas que estavam em Itá e estavam retornando para a capital paranaense.

Polícia Militar Rodoviária de Concórdia esteve no local para realizar os levantamentos e orientação do trânsito.

(Com informações do repórter André Krüger)