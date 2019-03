Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em acidente registrado na tarde deste sábado, dia 9, no Km 46 da ERS 135, próximo a divisa entre Erebango e Getúlio Vargas, no trecho conhecido como “Curva do S”.

O acidente envolveu um Celta, placas de Campo Verde, Mato Grosso do Sul, e uma Van, com placas de Passo Fundo. Conforme informações a vítima fatal seria o condutor do Celta, um imigrante de origem senegalesa, que estava sozinho no veículo e foi identificado como Haki Unas Uwuso, de 23 anos.

A polícia suspeita que o carro tenha aquaplanado na pista e colidido contra a Van, que se deslocava em sentido contrário. Com o choque, o utilitário acabou saindo da pista e se chocou contra a cerca de uma propriedade. O condutor, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. Seu estado de saúde é estável.

Ainda conforme a polícia, Uwuso havia comprado o carro no final do mês de fevereiro e documentos da transferência ainda estavam no veículo.



(Fonte:Jornal Bom Dia/via André Krüger)