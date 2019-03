Secretaria do Estado repassa R$1,4 milhão para transporte escolar

O prefeito Rogério Pacheco assinou nesta sexta-feira, 8 de março, o convênio com a Secretaria de Educação do Estado, para o transporte escolar de 2019. O valor pago à Prefeitura de Concórdia, dividido em nove parcelas, soma um total de R$1.421.109,00. A quantia é destinada para o transporte de alunos do ensino fundamental e ensino médio das escolas estaduais.



A formalização aconteceu na Gerência Regional de Educação, com a presença de Paulo Rogério de Rossi, gerente de educação, Eliane Sunti, responsável de transporte, Keila Sabadin Presotto, gerente administrativa, e o secretário de Educação de Concórdia, Neuri Comin.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)