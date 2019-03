A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito, Rogério Pacheco, na quinta-feira, 7 de março, no ginásio de esportes da Escola Básica Municipal Imigrantes, diante de alunos, pais, professores e comunidade do bairro. A reforma contempla a substituição da cobertura, pintura e outros reparos. O investimento, pago com recurso próprio, é de R$ 46.900,00 e a empresa vencedora, Lorenzatto Construções Ltda ME, tem prazo de 90 dias para a conclusão dos serviços.



A comunidade escolar enfrenta, há muito tempo, um sério problema com goteiras, devido ao péssimo estado da cobertura da escola. A última reforma na unidade foi realizada em 2007, permanecendo 12 anos sem melhorias. O educandário atende 335 alunos, do Pré ao 9º ano. A diretora da escola, Jandira Lorenzetti, agradeceu a Administração Municipal, pelo empenho e realização da reforma, que vai resolver o principal problema com a substituição da cobertura.



Somente esse ano, a Secretaria de Educação irá investir mais de R$6 milhões em reformas, construções e melhorias em unidades escolares. O prefeito, Rogério Pacheco, afirma que uma das prioridades da atual gestão é o investimento na educação “no ano passado foi destinado 32% da receita do município para a Secretaria de Educação, índice muito superior ao determinado por lei, que é 25%. Estamos em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, de Santa Catarina, e investir na educação é fundamental para mantermos esta posição”, declara o chefe do Executivo.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)