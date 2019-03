A presidente da CASAN, Roberta Maas dos Anjos, participou na quinta-feira, 07, de uma reunião com a diretoria da Associação Empresarial de Concórdia. O encontro aconteceu no auditório do Hotel Caitá. Na abertura dos trabalhos, o presidente da ACIC, Márcio Zanatta, agradeceu aos diretores da companhia pela presença. O diretor de Planejamento da CASAN, Fábio Krieger, fez uma explanação sobre os números da estatal em todo o estado, enfocando o cronograma de investimentos previstos até o ano de 2022.

Segundo Krieger, a CASAN atende 63.525 habitantes. São 18. 950 ligações. A Companhia possui no município 32 estações de recalque, 44 reservatórios, duas estações de tratamento e 29 colaboradores.O diretor de planejamento lembrou que a agência local tem investimentos elevados com energia elétrica. A intenção é rediscutir um projeto de eficiência energética para reduzir esses gastos.

Os diretores da CASAN responderam às indagações dos diretores da ACIC. O corpo diretivo da estatal garante que a busca de uma solução para o sistema de água de Concórdia é uma das prioridades traçadas pela Companhia. A CASAN pretende fazer os investimentos necessários para transformar a situação de Concórdia num case de sucesso da empresa. A presidente da estatal, Roberta Maas dos Anjos pediu um voto de confiança da classe empresarial. "Estamos administrando a CASAN tecnicamente. Queremos fazer saneamento. Precisamos de um voto de confiança da sociedade", declarou.

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia (ACIC), Márcio Zanatta, ficou satisfeito com as explanações. "Tivemos um encontro muito produtivo. Vimos boas intenções por parte dos diretores da CASAN. Se as propostas apresentadas pela empresa forem cumpridas, podemos ter uma perspectiva de um futuro mais promissos para os serviços de água e esgoto", argumenta.

Conforme Zanatta, a presença dos diretores da estatal na reunião da ACIC foi importante e permitiu que muitas dúvidas fossem esclarecidas. "Nossos diretores tiveram a oportunidade de fazer perguntas, de esclarecer muitos pontos relevantes relacionados a água e ao esgoto. A disposição dos diretores da da CASAN de virem até Concórdia conversar foi muito válida", acrescenta.



Novo modelo de contrato



Os diretores da CASAN expuseram que, em caso de renovação do contrato para prestação de serviços no município de Concórdia, um novo modelo contratual poderia ser firmado. Essa nova proposta daria muito mais segurança ao Município e à comunidade, pois as exigências preferidas no referido contrato seriam acompanhadas e monitoradas por um órgão regulador, fazendo com que a prestadora de serviços seja obrigada a realizar as obras e os investimentos previstos.



Reivindicações à CASAN



Ao final do encontro, o presidente da ACIC, Márcio Zanatta, entregou um documento reivindicatório à presidente da CASAN, Roberta Mass dos Anjos. E entidade solicita que a empresa mantenha os investimentos em melhorias na área de saneamento básico, uma vez que são obras essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população.

Além disso, no documento, a ACIC pede uma solução para os problemas na área de bastecimento de água e defende que a estatal cumpra com todos os itens previstos no contrato assinado com a Municipalidade para que, dessa forma, a população receba um serviço com índices maiores de resolubilidade.

(Fonte: PG Comunicação)