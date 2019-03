Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Atlântico por 7 a 1 no primeiro teste desta pré-temporada. A partida foi realizada no sábado dia nove, em Erechim. O único gol da equipe da ACF foi marcado por Xilau. Cappa Lucas e Cleber marcaramo duas vezes e Gessé, uma vez, anotaram para o Atlântico.

Na avaliação do treinador da ACF Clodimar Thomé, foi bastante positivo. O resultado não foi o importante, mas sim, as avaliações dos atletas no sistema de defesa e ataque, para fazer as correções nos treinamentos.



Thomé destacou ainda que a equipe tem muito a evoluir, pois enfrentou uma equipe que é a vice-campeã da Liga Nacional.

O próximo jogo treino da ACF será no dia 13, quarta-feira, as 19h, em Seara com a equipe local, que disputa a Liga Catarinense.

(Com informações do repórter André Krüger).