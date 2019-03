Caminhão com placas de Concórdia se envolve em acidente com morte na BR 470

O motorista de um Fiat/Siena, com placas de Fraiburgo, morreu em após ser atingido por caminhão Scania de Concórdia na manhã deste sábado (9) na BR-470, entre Curitibanos e Brunópolis. O acidente foi registrado por volta das 7h no KM 281 da rodovia, próximo ao sítio Demeneck.

A vítima, Wilson Alves de Andrade, 30 anos, foi desencarcerada das ferragens pelos Bombeiros de Curitibanos. O corpo foi deixado aos cuidados do IGP. O carona do veículo, de 23 anos, foi encaminhado pela ambulância do SAMU ao Hospital Hélio Anjos Ortiz de Curitibanos com suspeitas de fraturas. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito e realizou os levantamentos para apurar as causas do acidente.

(Fonte: A Semana)