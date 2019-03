Faltando poucos dias para o início do I Campeonato de Handebol Sul-Centro Americano de Clubes Adulto Feminino (#SCACONCAS), a equipe da AAU bem como a comissão técnica ajustam os últimos detalhes para receber, a partir da próxima segunda (11), as equipes oriundas do Chile (Club Vieux Gaulois), Argentina (Club Manoel Dorrego e Club Ferro Carril Oeste), Uruguai (Scuola Italiana di Montevideo) e, a atual vice-campeã da Liga Nacional, Unip/São Bernardo do Campo.

Em coletiva para a imprensa realizada no Centro de Eventos de Concórdia, local da disputa do campeonato, o técnico da anfitriã AAU UnC Concórdia, Alexandre Schneider, falou que neste sábado (09) a partir das 09h, será realizado uma ação de divulgação na Rua Coberta de Concórdia, com a distribuição de flyers, e com a venda dos ingressos e da ação entre amigos.

Sobre a correria e trabalho que ainda tem de ser realizado até o início das competições, Schneider foi franco: “Se a gente for analisar friamente e financeiramente, em termos de logística, seria mais fácil jogarmos fora de Concórdia. Mas estamos valorizando nosso projeto, todas as conquistas dos últimos anos. E valorizar a comunidade que tem nos dado força. É nesse sentido que temos trabalhado fazendo com que nossas atletas celebrem este momento e estejam envolvidas nesta competição”.

Sobre a estreia que acontece na terça, diante do Club Vieux Gaulois (CHI), o técnico concordiense falou que neste momento está um pouco difícil entender.



“Nosso planejamento teve que ser todo reformulado em função desta competição e sabemos que não iremos chegar 100% fisicamente. Tecnicamente e taticamente, até pela vinda de outras atletas, não estamos no nosso melhor e por isso, os primeiros jogos serão importantes no sentido de entrosamento e ritmo de jogo. Mas acredito que todas as equipes irão enfrentar alguma dificuldade. O importante é que hoje temos um grupo, mais forte, mais competitivo e com um maior número de atletas que nos permitirá um maior revezamento de atletas”.

Sobre o horário dos jogos, Schneider diz que na terça-feira pela manhã, durante o congresso técnico, fará a solicitação para que os jogos iniciem trinta minutos mais tarde do que está programado. Se aprovado, as partidas serão realizadas às 15:30, 17:30 e 19:30.

Schneider encerrou dizendo que o incentivo do torcedor neste momento é fundamental.



“Não só o torcedor de Concórdia mas de toda região, que merece uma competição de nível internacional e carece de eventos deste porte. Trouxemos esta competição para Concórdia com muito sacrifício e estamos todos nos esforçando ao máximo, também pelo nosso torcedor. Ele sempre foi e será fundamental em nossos jogos e esperamos que o Centro de Eventos possa estar lotado em nossas partidas”.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia. Crianças até dez anos de idade, a entrada é gratuita.

Todas as partidas do #SCACONCAS serão transmitidas através do canal Handebol Concórdia, no Youtube.

(Fonte: Marcos Terras)