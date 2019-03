Provas acontecem durante todo este sábado, dia nove, no Clube de Tiro Esporte Espetacular.

Segunda Etapa do Campeonato Interno de Fogo Central em Concórdia

Acontece durante todo este sábado em Concórdia a Segunda Etapa do Campeonato Interno de Fogo Central. As provas de tiro estão sendo realizadas no Clube de Tiro Esporte Espetacular, em Linha São Geraldo.



As modalidades são de pistola ar comprimido, revólver, rifle apoiado e carabina puma.



O campeonato é interno, mas a organização informa que as portas estão abertas para o público conhecer a estrutura doclube e a prática do tiro esportivo.