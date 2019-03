Veículo com placas de Concórdia sai da pista e para em matagal no Paraná

Um veículo com placas de Concórdia saiu da pista e parou em um matagal na tarde da sexta-feira, dia oito. O fato foi registrado na BR 153, na cidade de General Carneiro, no Paraná.



Conforme o site VVale, o fato ocorreu no trecho conhecido como "curva do xaxim. Trata-se de um Renault Sandero, placas de Concórdia. Conforme informações, o motorista já havia sido atendido e conduzido por populares para a cidade de General Caneiro, quando o Corpo de Bombeiros desta cidade chegaram no local.



A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar a causas do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).