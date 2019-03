Associação Desportiva AGN (AD AGN Capinzal) e Termas Piratuba Futsal decidem na noite deste sábado, dia 09, no Ginásio Dileto Bertaioli, em Capinzal, o título da Copa dos Campeões da Liga Catarinense de Futsal (LCF). A competição coloca frente-a-frente o campeão da Copa Catarinense e do Estadual da Liga (AGN) e o vice-campeão da Copa Catarinense 2018.

O confronto, conhecido como o clássico do meio oeste, está revestido de muita rivalidade e deve atrair um grande público ao Diletão. Além dos plantéis reforçados para a temporada, as duas equipes mantiveram seus renomados comandantes para 2019. Fininho (tricampeão mundial pela Seleção Brasileira) lidera o time capinzalense enquanto que Serginho Schiochet (ex-Seleção Brasileira) treina a equipe visitante.

Depois do empate em 4 a 4 na partida de ida, disputada em Piratuba, no sábado, dia 02, as equipes intensificaram a preparação física e técnica para o jogo da volta. O pivô Etchy, recuperado de lesão, retorna a AD AGN. Na mesma condição está o ala Gelson que reforçará o time piratubense neste confronto.

(Fonte: Rádio Capinzal)