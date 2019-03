Oito clubes estão confirmados para a disputa da Divisão Especial do Campeonato Catarinense de Futsal em 2019. O Congresso Técnico da competição foi realizado nesta sexta-feira, dia oito, em Florianópolis. O encontro também definiu a fórmula de disputa da competição. Além de Concórdia, vão participar as equipes do Joinville, Jaraguá do Sul, Tubarão, Blumenau, Joaçaba, São Lourenço e São Francisco.

Ficou definido que a competição iniciará no dia nove de abril e será disputada em turno e returno, classificando as seis melhores para o mata-mata. Os dois primeiros garantem vaga direto para semifinais.

A segunda fase o terceiro colocado enfrenta o sexto, o quarto faz confronto com o quinto colocado, sistema mata-mata. Os dois classificados enfrentam os primeiro colocados da primeira fase. As semifinais e final serão em dois jogos.

A Associação Concordiense de Futsal estreia fora de casa jogando em Tubarão, no dia nove de abril.

(Com informações do repórter André Krüger).