ACF faz jogo treino com Atlântico de Erechim neste sábado

Associação Concordiense de Futsal realiza o primeiro jogo treino da temporada. A atividade será disputada no Ginásio do SER Atlântico, a partir das 10h30. O adversário será o Atlântico de Erechim, vice-campeão da Liga Nacional no ano passado.

Para o treinador da equipe Clodimar Thomé, a partida será importante para dar ritmo de jogo para equipe, que será composta por atletas do sub-20.

(Com informações do repórter André Krüger).