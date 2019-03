Coopercentral Aurora não aumentou o valor do quilo vivo do suíno para R$ 3,20

Diferente do que foi publicado nesta semana, o valor do quilo vivo do suíno pago pela Coopercentral Aurora permanece em R$ 3,10 para o produtor integrado. Valor esse que foi reajustado na última quarta-feira, dia seis. Porém, outra informação surgiu na quinta-feira, dia sete, dando conta de mais um aumento de R$ 0,10 pela Aurora, o que elevaria o valor para R$ 3,20. Porém, esse aumento para o suíno terminado não aconteceu.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a ACCS, que esclareceu que esse valor é para o quilo vivo do leitão que está saindo da fase inicial e indo para a engorda. Portanto, o valor da Coopercentral Aurora para o quilo vivo do suíno para o integrado é de R$ 3,10. Esse mesmo valor está sendo pago para os integrados do frigorífico Pamplona.