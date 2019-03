Os agricultores catarinenses vão começar a notar maior presença das guarnições da Polícia Militar Ambiental. A partir deste ano, também é competência da “Ambiental”, o policiamento mais ostensivo nas comunidades rurais. Este trabalho já iniciou e deve ser intensificado ao longo do tempo.

De acordo com o comandante da Polícia Militar Ambiental de Concórdia, Ivan Carlos Rex Batista, o objetivo é oferecer mais segurança às famílias do interior. “A estratégia é estar ainda mais presente, aumentar o policiamento e prestar apoio aos Batalhões de Área. Antes nossas guarnições faziam o trabalho de fiscalização e apuração de irregularidades voltadas aos crimes ambientais, mas agora estamos dando atenção a outras demandas também”, explica ele.

Batista registra ainda que a nova medida beneficia os agricultores e a própria Polícia. “Sim, pois nós estamos no interior com mais frequência, conhecemos melhor as propriedades, temos os veículos adequados para fazer o trabalho nas propriedades”, detalha o comandante. “Há muitas demandas no interior que vamos atender, são crimes como furtos, por exemplo, que serão repassados para que a gente encaminhe os procedimentos”, ressalta.