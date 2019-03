Duas mulheres ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois veículos. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira, dia sete, por volta das 20h, na SC 283, no trevo de acesso a Presidente Kennedy.



Envolveram-se na colisão um GM Celta e um VW Golf, ambos com placas de Concórdia. As vítimas, que foram levadas conscientes para o Hospital São Francisco, estavam no Celta.



O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.