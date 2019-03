Foi aprovada na Assembleia Legislativa uma solicitação do deputado Neodi Saretta pedindo a instalação de iluminação pública, itens de sinalização, lombada eletrônica e pintura de faixa de pedestres no acesso a Comunidade de Cachimbo, na BR-153, em Concórdia. Saretta explica que o acesso fica em uma reta onde os veículos trafegam em alta velocidade e, como não possui iluminação, redutor de velocidade e itens de sinalização no local, fica bastante perigoso para os motoristas e pedestres. “Além da iluminação e do redutor de velocidade pedimos uma faixa de pedestres, já que não há um local específico para acessar a comunidade com segurança”, disse o deputado.



As solicitações de Saretta foram enviadas ao Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Gabinete do Deputado Neodi Saretta)