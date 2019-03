Uma importante obra de infraestrutura e mobilidade será executada em Concórdia. A Administração Municipal acaba de autorizar o início da obra do asfalto entre o presídio regional até aos bairros Colibri e Renascença, acesso à comunidade de Sede Brum. Será pavimentado um trecho de aproximadamente 1500 metros, com custo de R$ 2.037.658,64. O investimento será com recurso próprio do município. O prazo de conclusão é de até 12 meses.



A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito, Rogério Pacheco, nesta quinta-feira, 7 de março. O ato foi acompanhado pelo vice-prefeito, Edilson Massocco, membros da equipe de governo e do poder Legislativo, autoridades, imprensa e moradores dos bairros contemplados pela obra. A empresa vencedora da licitação, Britax, foi representada pelo sócio administrador, Valmir Patzlaff.



O projeto de pavimentação prevê a construção de ciclovias e calçadas para pedestres em toda a sua extensão. “É uma obra modelo que trará inúmeros benefícios, por isso me sinto realizado” afirma o vice-prefeito, Edilson Massocco, sobre a execução do asfalto. O prefeito, Rogério Pacheco, avalia a importância da pavimentação “é uma ação de governo que melhora a infraestrutura, mobilidade e incentiva o agronegócio. Estamos investindo muito nesses segmentos que impulsionam nossa economia, e os asfaltos rurais são exemplos disso” declara Pacheco.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)