Um motociclista de 26 anos ficou ferido em uma possível colisão entre carro e moto, ocorrida por volta das 16h na BR 153, próximo do trevo de acesso a SC 390, que dá acesso a Rancho Grande. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Conforme informações da guarnição, no local, estava o motociclista caído fora da pista, com ferimentos nos dois joelhos e queixava-se de dores nas costas. Ele pilotava uma Honda Strada, placa de Severiano de Almeida-RS. Ele foi levado para atendimento médico no Hospital São Francisco.



Conforme informações, um segundo veículo teria se envolvido no acidente, mas o motorista deste não parou para prestar socorro à vítima.