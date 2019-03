Um congresso técnico no começo da noite de hoje, na sala de reuniões da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC), definiu a fórmula de disputa e os dois grupos das 16 equipes da Série B do Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia. A competição vai iniciar na segunda quinzena de abril e o prazo máximo para a entrega da documentação é em 2 de abril. "Uma das novidades da competição é a possibilidade de realizar jogos aos domingos pela manhã", lembrou o superintendente da FMEC, Gil Artifon.Os clubes em comum acordo podem marcar jogos aos domingos pela manhã. Medida que valerá também para as Séries A e C.

Os grupos estão assim definidos:

A: Cachimbo, Oito de Maio, Schiavini/Guarani B, Pinhal, Presidente Juscelino, São Geraldo, São José e Kaiser;

B: Vila Jacob Biezus, Tiradentes, Santa Terezinha, Alto Boa Esperança, Santa Terezinha B, Gomercindo, Baixo São Luiz e Lajeado Paulino.

Pela fórmula de disputa classificam os quatro primeiros de cada grupo sendo que o oitavo colocado em cada uma das chaves está rebaixado para a Série C 2020. Outra definição é de que a equipe que recusar o Acesso de Série fica suspensa por um ano e volta, após final da punição, na Série C da competição. Serão possíveis sete substituições durante a partida.

(Fonte: FMEC)