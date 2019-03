Uma mulher ficou ferida ao ser atropelada na tarde desta quinta-feira, dia sete, na área central de Concórdia. O fato foi registrado na Doutor Maruri, em frente as Lojas Schumann. A vítima, de 61 anos, teve ferimentos na cabeça, cotovelo e pé direitos.

Após os atendimentos realizados pela equipe dos Bombeiros Voluntários e SAMU, ela foi encaminhada para atendimento no pronto socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar esteve no local para orientação do trânsito e realizar os levantamentos para apurar as causas do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).